A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 4 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest” saranno chiuse dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ovada, in direzione Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova; -dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest” e l’area di servizio “Stura ovest”, situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.