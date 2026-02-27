A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE, ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 E ALLACCIAMENTO D26-A10

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 ALLE 22:00 DI LUNEDI’ 2 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

DALLE 21:00 ALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 5:00 DI SABATO 7 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.