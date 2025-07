A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERCELLI EST, CARPUGNINO, BORGOMANERO, MEINA E GHEMME ROMAGNANO SESIA

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli ovest, al km 8+000 della D36 Diramazione Stroppiana-Santhià;

-dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 luglio, sarà chiusa lo lo svincolo di Carpugnino, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno, al km 190+000;

-dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Romagnano Sesia, al km 145+100;

-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Carpugnino, al km 181+300;

-dalle 22:00 di sabato 26 alle 6:00 di domenica 27 luglio, sarà sarà chiusa la stazione di Ghemme Romagnano Sesia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Borgomanero, al km 153+400.