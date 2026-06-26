A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI MEINA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI MEINA
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 29, martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona o allo svincolo di Baveno o ancora allo svincolo di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).