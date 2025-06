A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI BAVENO

Roma, 27 giugno 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Verbania, di Gravellona Toce o di Carpugnino.