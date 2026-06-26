A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 29, martedì 30 giugno, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.