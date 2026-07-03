A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova;
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud.