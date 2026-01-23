A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CARPUGNINO E IMMISSIONE SS34 DEL LAGO MAGGIORE. RAMO ALLACCIAMENTO SS34/A26: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 GENNAIO
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baveno;
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla SS34 del Lago Maggiore, verso Verbania.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
Sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Verbania, l’immissione sulla A26, verso Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO
Sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Verbania, l’immissione sulla A26, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.