A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA BAVENO

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 20 e venerdì 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).