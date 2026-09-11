A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.