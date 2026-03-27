A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA E SVINCOLO DI BAVENO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GRAVELLONA-BAVENO VERSO GENOVA E SVINCOLO DI BAVENO
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno;
-dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri);
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.