A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero;
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria: SP229/II e SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero;
-dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.