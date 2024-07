A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-ALLACCIAMENTO A21 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato sud e l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto Casale Monferrato sud-allacciamento A21, verso Genova, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Alessandria sud o in A21 alla stazione di Alessandria ovest;

-dalle 23:00 di martedì 16 alle 4:00 di mercoledì 17 luglio, sarà chiuso il tratto allacciamento A21-Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sulla A26, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 e rientrare sulla stessa A26 a Casale Monferrato sud; chi proseguirà oltre la stazione di Alessandria sud, verrà obbligatoriamente deviato in A21 verso Piacenza, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud;

per chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 in direzione di Genova, uscire alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 e rientrare a Casale Monferrato sud, per proseguire in direzione di Gravellona Toce; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita in A21 alla stazione di Alessandria ovest ed entrare in A26 a Casale Monferrato sud;

-dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 luglio, sarà chiuso il tratto Casale Monferrato sud-allacciamento A21, verso Genova, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Alessandria sud o in A21 alla stazione di Alessandria ovest.