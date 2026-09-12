A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA

Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP9 e SP142, rientrare in A26 ad Arona e riprendere il proprio percorso in direzione Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.