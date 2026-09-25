A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.