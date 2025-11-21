A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre e dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.