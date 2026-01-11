A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.

In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229.