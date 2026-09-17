A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-GRAVELLONA E SVINCOLO DI BAVENO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-GRAVELLONA E SVINCOLO DI BAVENO
Roma, 17 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di domenica 20 alle 4:00 di lunedì 21 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona;
-sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona, lo svincolo di Verbania, di Meina o di Carpugnino (quest’ultimo consigliato solo ai veicoli leggeri).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.