A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-BAVENO VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Tiasca”, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 e rientrare in A26 A Baveno.