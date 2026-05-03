A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GENOVA

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00;

-dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione d Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero.