A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A21-ALESSANDRIA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, verso Genova.

Di conseguenza, chi percorre la A26 da Gravellona Toce verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A21 verso Piacenza/Brescia e potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova.

Chi proviene dalla A21, potrà immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire a Casale Monferrato sud oppure uscire in A21 ad Alessandria ovest, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud;

-dalle 23:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Alessandria sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria est o rientrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.