A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A21-ALESSANDRIA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, chi percorre la A26 da Gravellona Toce verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A21 verso Piacenza/Brescia e potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova.

Chi proviene dalla A21, potrà immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire a Casale Monferrato sud, oppure uscire in A21 ad Alessandria ovest, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud;

-dalle 23:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto Alessandria sud-allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria est o rientrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud;

-dalle 23:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria sud, verso Genova, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

Di conseguenza, chi percorre la A26 da Gravellona Toce verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A21 verso Piacenza/Brescia e potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud, per riprendere il proprio itinerario in direzione Genova.

Chi proviene dalla A21, potrà immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire a Casale Monferrato sud, oppure uscire in A21 ad Alessandria ovest, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Alessandria sud.