A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio;

-nelle due notti di giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio e le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.