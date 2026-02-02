A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 febbraio;

-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est” e “Le Betulle est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00. In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.