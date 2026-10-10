A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE E STAZIONE DI OVADA

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est”, “Le Betulle est”, “Tagliolo est” e “San Carlo est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est”, “Le Betulle est”, “Tagliolo est” e “San Carlo est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

In considerazione della suddetta chiusura, la stazione di Ovada, sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Genova: Masone, sulla stessa A26;

in uscita per chi proviene da Gravellona Toce: Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.