A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI VERSO GENOVA ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione viadotti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Stura ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoòedì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e, inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.