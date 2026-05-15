A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI MEINA-ARONA, GRAVELLONA-ARONA E GRAVELLONA-BAVENO

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle quattro notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Meina e Arona, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Vevera”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Meina, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona;

-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione dei viadotti “Stronetta” e “Vevera”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;

-dalle 22:00 di sabato 23 alle 6:00 di domenica 24 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Baveno, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Stronetta”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.