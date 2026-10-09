A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA, ALLACCIAMENTO D08-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, AREE DI SERVIZIO AGOGNA OVEST E AGOGNA EST

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero, verso Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, chi proviene da Genova ed è diretto verso Gravellona Toce, verrà deviato sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona, in direzione Gravellona;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, chi proviene da Genova ed è diretto verso Gravellona Toce, verrà deviato sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona, in direzione Gravellona;

-sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce;

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero, in direzione Genova; –

sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero, in direzione Genova;

-sarà chiusa l’area di servizio “Agogna est”, situata nel tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce;

-dalle 22:00 di domenica 18 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.