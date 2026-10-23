A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA E BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova;

-nelle quattro ore notturne di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19 e SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona, verso Gravellona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.