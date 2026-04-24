A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA E ARONA-GRAVELLONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ARONA-BORGOMANERO VERSO GENOVA E ARONA-GRAVELLONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione della gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero;
-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 allo svincolo di Verbania/Gravellona;
-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania/Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.