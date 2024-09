A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI: ALLACCIAMENTO D26-A10 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLA NOTTE TRA LUNEDI’ 23 E MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

NELLA NOTTE TRA MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 alle 5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000);

-dalle 22:00 alle 5:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Masone (km 14+000) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000).

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse nelle stesse notti, con orario 21:00-5:00.

Di conseguenza, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure. Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

Si ricordano le seguenti chiusure, sulla A10 Genova-Savona, in direzione di Genova:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:30 di martedì 24, sarà chiuso Genova Pra’-allacciamento A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:30 di giovedì 26 settembre, sarà chiuso Genova Pra’-Genova Aeroporto.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 30+999), verso Alessandria/Gravellona Toce.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.

In considerazione delle chiusure, sulla A10 Genova-Savona, del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona, nelle suddette notti, ma con orario 22:00-5:30, chi è diretto verso Savona potrà entrare in A10 a Genova Pra’, mentre chi è diretto in A26, potrà percorrere la A7.

DALLE 22:00 DI DOMENICA 29 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse nella stessa notte, con orario 21:00-6:00.

