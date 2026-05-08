A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO CARPUGNINO

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Genova: Meina;

verso Gravellona Toce: Baveno;

-nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, con orario 22:00-6:00 e dalle 23:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Genova: Meina;

per chi proviene da Gravellona Toce: Baveno.