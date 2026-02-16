A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI VERBANIA E DI GRAVELLONA

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio, saranno chiusi gli svincoli di Verbania e di Gravellona, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.