A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO SUD E CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord;
-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud.
