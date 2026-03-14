A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO SUD E ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO SUD E ALESSANDRIA SUD
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.