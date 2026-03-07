A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO NORD E CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa l’entrata di Casale Monferrato nord, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici di stazione.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa l’uscita di Casale Monferrato sud, per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord;
-dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato nord;
-dalle 22:00 di domenica 15 alle 6:00 di lunedì 16 marzo, sarà chiusa l’entrata di Casale Monferrato sud, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord