A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.