A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle tre notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Genova;
-dalle 22:00 di domenica 12 alle 6:00 di lunedì 13 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Stroppiana-Santhià.