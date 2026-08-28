A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI OVADA

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone, sulla stessa A26, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.