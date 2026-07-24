A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GHEMME ROMAGNANO SESIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GHEMME ROMAGNANO SESIA
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Ghemme Romagnano Sesia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Borgomanero;
-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova o da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
per chi proviene da Genova: Vercelli est;
per chi proviene da Gravellona Toce: Borgomanero.