A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GHEMME ROMAGNANO SESIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GHEMME ROMAGNANO SESIA
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Ghemme Romagnano Sesia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, sarà chiusa in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Borgomanero.