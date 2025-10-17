A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100;
-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord.