A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 8 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 agosto, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud;
-nelle due notti di martedì 12 e mercoledì 13 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud.