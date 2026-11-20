A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.