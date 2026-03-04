A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 4 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo: in uscita per chi proviene da Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 marzo: in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova;
-dalle 22:00 di domenica 8 alle 6:00 di lunedì 9 marzo: in entrata verso Genova.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600.