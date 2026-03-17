A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 marzo, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di domenica 22 alle 6:00 di lunedì 23 marzo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud.