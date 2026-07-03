A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BORGOMANERO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BORGOMANERO
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Romagnano Sesia;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Romagnano Sesia.