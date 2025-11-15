A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BORGOMANERO E AREA DI PARCHEGGIO VALSESIA EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BORGOMANERO E AREA DI PARCHEGGIO VALSESIA EST
Roma 15 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, al km 145+100, o di Arona, al km 165+500 della stessa A26, o alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-dalle 22:00 di sabato 22 alle 6:00 di domenica 23 novembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.