A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE MEINA, GHEMME ROMAGNANO SESIA E IMMISSIONE SS34 DEL LAGO MAGGIORE
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Meina, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire ad Arona,
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce immette sulla SS34 del Lago Maggiore, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Verbania;
-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Ghemme Romagnano Sesia, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Borgomanero.