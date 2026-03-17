A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest;
-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià alla stazione di Vercelli ovest.